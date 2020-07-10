Россияне застряли в Мексике на аварийной яхте

Семь граждан из России с маленькими детьми застряли в Мексике на аварийной яхте. Об этом сообщил путешественник и член Русского географического общества Николай Перегудов РИА Новости.

Россиянам угрожает миграционная тюрьма в Мексике, если в течение двух недель они не покинут морем мексиканский порт на острове Исла Мухерес в штате Кинтана-Роо.

По словам путешественника, после того, как судно дало течь, а двигатель вышел из строя, стал невозможен трансатлантический переход, который они планировали. Отремонтировать течь гребного вала оказалось теоретически возможным только в Мексике. Однако в порту острова Исла Мухерес местные власти заявили, что судно будет сразу направлено на штрафной причал.

После вмешательства российских дипломатов им все же разрешили остаться в марине Исла Мухерес на срок от пяти до 14 дней для ремонта. По истечении двух недель они должны будут морем покинуть территорию Мексики, иначе вновь будут считаться нарушителями границы.