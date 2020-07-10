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Российские туристы застряли в Мексике на аварийной яхте 

Анастасия Иванова 44 минуты назад
Россияне застряли в Мексике на аварийной яхте
Фото: depositphotos.com
Семь граждан из России с маленькими детьми застряли в Мексике на аварийной яхте. Об этом сообщил путешественник и член Русского географического общества Николай Перегудов РИА Новости.
Россиянам угрожает миграционная тюрьма в Мексике, если в течение двух недель они не покинут морем мексиканский порт на острове Исла Мухерес в штате Кинтана-Роо.
По словам путешественника, после того, как судно дало течь, а двигатель вышел из строя, стал невозможен трансатлантический переход, который они планировали. Отремонтировать течь гребного вала оказалось теоретически возможным только в Мексике. Однако в порту острова Исла Мухерес местные власти заявили, что судно будет сразу направлено на штрафной причал.
После вмешательства российских дипломатов им все же разрешили остаться в марине Исла Мухерес на срок от пяти до 14 дней для ремонта. По истечении двух недель они должны будут морем покинуть территорию Мексики, иначе вновь будут считаться нарушителями границы.
Дипломаты направили в МИД Мексики запрос о предоставлении миграционного коридора, чтобы россияне смогли самолетом вернуться на родину, однако ответ пока не поступил.
Ранее «Рамблер» рассказал о российских курортах, которые могут конкурировать с Европой.
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Новости путешествий , МИД
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