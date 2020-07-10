Названо условие для въезда в Россию иностранцев 

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала условие для въезда в Россию для иностранцев. Об этом сообщает Интерфакс.
Иностранцы должны будут предъявить результаты ПЦР-теста на заражение COVID-19, или же справку о том, что переболели коронавирусной инфекцией и у них есть антитела иммуноглобулина G.
Вице-премьер также сообщила, что помещать иностранцев на двухнедельный карантин не будут.
Отрицательный результат ПЦР-теста должен быть получен не менее чем за три дня до прибытия в Россию.
Вот, что Татьяна Голикова сказала о том, что нужно будет сделать россиянам, чтобы вернуться на родину:
«Россияне могут за 72 часа до прилета в РФ провести ПЦР-исследование в той стране, где они находятся. Либо в течение трех дней после прилета они будут должны сдать такой же анализ в России, чтобы власти узнали результат и в зависимости от него принимали дальнейшие решения».
Ранее «Рамблер» писал о том, когда начнутся переговоры о возобновлении международных рейсов.