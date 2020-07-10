Названа дата возобновления международных перелетов в РФ

Процесс снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. Такую дату назвала зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова , передает ТАСС.

«Теперь что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля», — сообщила она.

По ее словам, в указанный день авиационные власти начнут вести переговоры с другими странами по вопросу восстановления авиаперевозок, а также каждые две недели будут оценивать эпидемиологическую ситуацию на их территории. «Будем регулировать вопросы которые связаны со списком стран, по которому возобновляется международное авиасообщение», — заключила Голикова.

Ранее источник ТАСС в авиавластях сообщил, что запуск рейсов из России за границу возможен на принципах паритета и взаимности. Он разъяснил, что соглашения о воздушном сообщении заключены с каждой страной Европейского союза и подразумевают возможность запуска полетов именно в каждую из них по отдельности, а не во все сразу.

Роспотребнадзор и 9 июля «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что МИД Росавиация готовят список стран, куда в первую очередь планируется запустить рейсы из России. По данным собеседника агентства, знакомого с письмом в адрес Минтранса и Росавиации, в перечень вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. Уточнялось, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Тогда предполагалось, что первыми могут возобновиться полеты в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.