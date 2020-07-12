Почему Черное море самое полезное 

Каждое море прекрасно по-своему, и все они обладают индивидуальными полезными свойствами. Но самым лучшим является Черное море, а почему — расскажет «Рамблер».

Состав микроэлементов и минералов Черного моря очень схож с теми, что находятся в крови человека. Кроме того, концентрация соли в нем не превышает 18 грамм на 1 литр — этот показатель самый комфортный для здорового человека. Поэтому в такой воде все очень быстро заживает.

Плавание в Черном море полезнее, чем в остальных, так как из-за низкой плотности воды нужно прикладывать больше усилий. А увеличение нагрузки способствует более активному росту мышц.

Только в Черном море содержится огромное количество сероводорода, который благоприятно воздействует на сердце и сосуды. Также после купания в нем можно позабыть об угревых сыпях, так как его соленые воды обладают антибактериальными свойствами и способствуют глубокому очищению кожи.

Стоит отметить, что купание в Черном море очень безопасно. В нем не обитают морские гады и кровожадные акулы, зато плескающихся дельфинов иногда можно увидеть даже с берега.

Черноморское побережье будет полезно даже тем, кто не любит плавать, так как оно считается лучшим для лечения бронхолегочных заболеваний. Все благодаря сочетанию морского воздуха и фитонцидов сосен — они дают стойкий целительный эффект.