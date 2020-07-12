Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему Черное море самое полезное 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему Черное море самое полезное
Фото: depositphotos.com
Каждое море прекрасно по-своему, и все они обладают индивидуальными полезными свойствами. Но самым лучшим является Черное море, а почему — расскажет «Рамблер».
Состав микроэлементов и минералов Черного моря очень схож с теми, что находятся в крови человека. Кроме того, концентрация соли в нем не превышает 18 грамм на 1 литр — этот показатель самый комфортный для здорового человека. Поэтому в такой воде все очень быстро заживает.
Плавание в Черном море полезнее, чем в остальных, так как из-за низкой плотности воды нужно прикладывать больше усилий. А увеличение нагрузки способствует более активному росту мышц.
Только в Черном море содержится огромное количество сероводорода, который благоприятно воздействует на сердце и сосуды. Также после купания в нем можно позабыть об угревых сыпях, так как его соленые воды обладают антибактериальными свойствами и способствуют глубокому очищению кожи.
Стоит отметить, что купание в Черном море очень безопасно. В нем не обитают морские гады и кровожадные акулы, зато плескающихся дельфинов иногда можно увидеть даже с берега.
Черноморское побережье будет полезно даже тем, кто не любит плавать, так как оно считается лучшим для лечения бронхолегочных заболеваний. Все благодаря сочетанию морского воздуха и фитонцидов сосен — они дают стойкий целительный эффект.
Видео дня. Самые необычные музеи планеты
Комментарии 5
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй»: россияне о Сочи
«Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй»: россияне о Сочи
Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию
Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию
Самолет совершил посадку из-за странного повреждения
Самолет совершил посадку из-за странного повреждения
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
03:59
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
01:41
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение