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В июле Анталья уже приняла примерно 30 тысяч туристов 

РИА Новости и ещё 1 56 минут назад
В июле Анталья приняла примерно 30 тысяч туристов
Фото: РИА Новости
По данным министерства культуры и туризма Турции, в июне Анталью посетили более 21 тысячи иностранных туристов, только за первую неделю июля провинция приняла более 27 тысяч гостей, почти 10,5 тысяч из них — украинцы, сообщает Hurriyet Daily News.
"Туристический всплеск, который начался с казахов, белорусов и украинцев 1 июля, продолжается. Более 10 тысяч украинцев прибыли в первую неделю июля и уже вернулись на родину”, — сказал Юлкай Атмаджа, глава Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции.
По его словам, 5 июля чартерные рейсы доставили в Анталью гостей из 36 городов девяти стран.
Эксперт отметил, что туристические фирмы провинции быстро восстанавливаются после ограничений на поездки, введенных во всем мире из-за коронавируса.
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Новости путешествий , Hurriyet Daily News
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