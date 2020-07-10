В июле Анталья приняла примерно 30 тысяч туристов

По данным министерства культуры и туризма Турции, в июне Анталью посетили более 21 тысячи иностранных туристов, только за первую неделю июля провинция приняла более 27 тысяч гостей, почти 10,5 тысяч из них — украинцы, сообщает Hurriyet Daily News.

"Туристический всплеск, который начался с казахов, белорусов и украинцев 1 июля, продолжается. Более 10 тысяч украинцев прибыли в первую неделю июля и уже вернулись на родину”, — сказал Юлкай Атмаджа, глава Ассоциации профессиональных гостиничных менеджеров Турции.

По его словам, 5 июля чартерные рейсы доставили в Анталью гостей из 36 городов девяти стран.

Эксперт отметил, что туристические фирмы провинции быстро восстанавливаются после ограничений на поездки, введенных во всем мире из-за коронавируса.