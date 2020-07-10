Восемь пляжей в Москве признали безопасными

Специалисты продолжают проверять зоны отдыха в Москве, на сегодняшний день восемь водоемов признали пригодными для купания. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Ведомство напомнило, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Москве сохраняется, поэтому зоны отдыха пока в эксплуатацию не принимались, однако из-за жаркой погоды и в связи с поэтапным снятием ограничений в городе проводится мониторинг санитарного состояния этих территорий.

"По результатам исследований воды в девяти купальных водоемах в период с 29 июня по 2 июля установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в восьми водоемах ("Мещерское", "Тропарево", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Озеро Белое", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро"). Вода водоема в зоне отдыха пляжа "Левобережный" (САО) не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям", — говорится в сообщении.

При вирусологическом исследовании в 120 пробах воды РНК-коронавирусной инфекции не обнаружили ни в одном водоеме. При исследовании проб песка на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические, энтомологические, вирусологические и радиологические показатели было установлено, что во всех зонах отдыха с купанием песок соответствует санитарным нормативам.

Результаты проведенного мониторинга зон отдыха направлены в органы исполнительной власти города Москвы. Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдыха будет продолжен. "Управление Роспотребнадзора по Москве напоминает о сохраняющихся рисках распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимости выполнения мер санитарной безопасности при посещении мест массового сосредоточения людей, включая ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции", — добавляется в материале.

На контроле у столичного Роспотребнадзора находятся 56 зон отдыха, из них девять зон отдыха с купанием (зона отдыха с купанием "Большой Садовый пруд" находится на надзоре 1-го Межрегионального Управления ФМБА России) и 46 зон отдыха без купания.