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Загрузка отелей в Крыму достигнет 100% к середине июля 

ТАСС и ещё 11 2 часа назад
Загрузка отелей в Крыму достигнет 100% к середине июля
Фото: depositphotos.com
Крым, где из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с большим опозданием, уже принял десятки тысяч туристов, уже через несколько дней загрузка отелей достигнет 100%, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк. Власти ожидают, что до конца года на крымские курорты приедут миллионы гостей; чтобы контролировать эпидемиологическую обстановку, вводится ряд специальных мер.
"Крым востребован, он является лидером по бронировкам, по покупке билетов. Объекты размещения от 50% до 100% уже заполнены. Мы получим заполняемость всех объектов на 95-100% к 15 июля", — сказал Черняк.
На полуострове отмечают высокий спрос со стороны туристов. Так, глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе сообщил, что общий турпоток по итогам 2020 года ожидается всего на 10-15% ниже, чем годом ранее, когда регион посетили 7,4 млн гостей — рекорд для полуострова в постсоветское время. По его данным, путевки в среднем ценовом сегменте уже раскуплены до сентября, но крымские отели и санатории при этом в целом сохранили стоимость номеров на прежнем уровне. Похожие прогнозы дают и представители отрасли.
"И в нашем отеле сезон стартовал жестко и быстро. Загрузка "взорвалась" у всех, со многими коллегами общаюсь, многие даже не были готовы к этому. Сначала был простой, а потом скачок, некоторые даже справиться не могут. Где-то персонал не успели набрать, где-то технически не подготовились", — рассказал директор управляющей отелями компании "Актив групп" Вилор Османов.
Похожую картину наблюдают и в Севастополе, где турпоток традиционно в разы меньше: за июнь были зарегистрированы около 15 тыс. туристов, а средняя загрузка гостиниц составила 31% — такие данные были приведены на аппаратном совещании городского правительства на текущей неделе. "Бронирование на июль — август составляет около 71%. Загрузка может достигнуть в эти месяцы 100%. Регион привлекателен для посещения", — приводит пресс-служба городского правительства слова вице-губернатора Марии Литовко.
О высоком спросе говорят и представители отрасли.
"Загрузка уже где-то под 90%, если мы говорим о тех номерах, которые подготовлены для совместного размещения. 270 человек мы ждем на этой неделе. Такое количество из наших 550 мест", — рассказала заместитель директора по гостеприимству санатория "Саки" (Сакский район Республики Крым) Елена Букач.
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Новости путешествий , Алексей Черняк , Сергей Аксенов , ИТАР-ТАСС
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