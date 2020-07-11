Загрузка отелей в Крыму достигнет 100% к середине июля 

Крым, где из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с большим опозданием, уже принял десятки тысяч туристов, уже через несколько дней загрузка отелей достигнет 100%, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк . Власти ожидают, что до конца года на крымские курорты приедут миллионы гостей; чтобы контролировать эпидемиологическую обстановку, вводится ряд специальных мер.

"Крым востребован, он является лидером по бронировкам, по покупке билетов. Объекты размещения от 50% до 100% уже заполнены. Мы получим заполняемость всех объектов на 95-100% к 15 июля", — сказал Черняк.

На полуострове отмечают высокий спрос со стороны туристов. Так, глава Крыма Сергей Аксенов на этой неделе сообщил, что общий турпоток по итогам 2020 года ожидается всего на 10-15% ниже, чем годом ранее, когда регион посетили 7,4 млн гостей — рекорд для полуострова в постсоветское время. По его данным, путевки в среднем ценовом сегменте уже раскуплены до сентября, но крымские отели и санатории при этом в целом сохранили стоимость номеров на прежнем уровне. Похожие прогнозы дают и представители отрасли.

"И в нашем отеле сезон стартовал жестко и быстро. Загрузка "взорвалась" у всех, со многими коллегами общаюсь, многие даже не были готовы к этому. Сначала был простой, а потом скачок, некоторые даже справиться не могут. Где-то персонал не успели набрать, где-то технически не подготовились", — рассказал директор управляющей отелями компании "Актив групп" Вилор Османов.

Похожую картину наблюдают и в Севастополе, где турпоток традиционно в разы меньше: за июнь были зарегистрированы около 15 тыс. туристов, а средняя загрузка гостиниц составила 31% — такие данные были приведены на аппаратном совещании городского правительства на текущей неделе. "Бронирование на июль — август составляет около 71%. Загрузка может достигнуть в эти месяцы 100%. Регион привлекателен для посещения", — приводит пресс-служба городского правительства слова вице-губернатора Марии Литовко.

О высоком спросе говорят и представители отрасли.