Турист утонул в Крыму на глазах у дочери 

Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает kerchinfo.com.

По данным портала, трагедия произошла в поселке Курортное Керченского района. Накануне вечером 49-летний красноярец отправился купаться на Генеральские пляжи, в бухту Широкую, и пропал в море. Около трех часов ночи его дочь и друг вернулись в поселок и сообщили в дежурную часть полиции, что мужчина, вероятно, утонул.

На месте, где в последний раз видели туриста, начались поиски, и к обеду сотрудники МЧС обнаружили тело пропавшего. Его нашли в двух километрах от бухты, под скалой на береговой линии.

Как отмечается, следователи предварительно опознали погибшего по татуировке на ноге, опознание личности родственниками назначено на следующий день. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в сети появилось видео с туристами, купающимися в Черном море во время шторма, несмотря на запреты спасателей. Запись была сделана в Краснодарском крае.