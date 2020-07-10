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Лучшие заповедники России, о которых вы никогда не слышали 

Мира Маркина 1 час назад
Пандемия COVID-19 привела к тому, что многим россиянам пришлось отказаться от своих планов провести летний отпуск за рубежом. Однако это не повод отчаиваться, ведь в России есть бессчетное множество живописных мест, где можно хорошо отдохнуть. В их числе заповедники, многие из которых, увы, остаются без внимания подавляющего числа туристов. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Национальный парк "Таганай", Челябинская область

Кто бы мог подумать, что вблизи хмурого и неприветливого промышленного Челябинска находится такая природная жемчужина, как "Таганай". Чистейшие леса, горы и утесы, на которые можно забраться и взглянуть на поразительный пейзаж с высоты, — это лишь малая часть того, что вас ждет в парке. Если же вы боитесь исследовать "Таганай" в одиночку и хотите заручиться помощью профессионала, обязательно возьмите с собой экскурсовода.

Заповедник "Шульган-Таш", Башкортостан

shulgan-tash.ru
Отправляясь в этот заповедник, посвятите ему хотя бы несколько дней, — за один вам попросту не удастся увидеть все красоты. Начните свой путь от Каповой пещеры: — это излюбленная туристами точка заповедника, а далее следуйте, куда глаза глядят. Обязательно постарайтесь увидеть гору Тирментау, пещеру Сказку и Белую реку. Кстати, любители экстрима могут даже отправиться в сплав по ней на катамаране.

Кенозерский национальный парк, Архангельская область

Единственное равнинное место в данной подборке, но от того не менее захватывающее. Парк находится на границе с Карелией и является эпицентром спокойствия и безмятежности. Исторические тропы, святые рощи и очаровательные деревеньки, — этот парк, пожалуй, лучшее место для того, чтобы ненадолго сбежать от городской суеты. Однако и развлечений он не лишен: здесь можно пройти мастер-классы по кулинарии, рукоделию и живописи.
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Новости путешествий , Видео
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