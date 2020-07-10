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Отдыхающие на переполненных курортах России взмолились об открытии Турции 

Lenta.ru 55 минут назад
Российские туроператоры поделились впечатлениями своих клиентов, которые в текущем сезоне отправились отдыхать на переполненные туристами на фоне пандемии коронавируса курорты России. На соответствующие комментарии в закрытой группе «Трэвел Президиум» в Facebook обратил внимание TourDom.ru.
Одной из самых частых жалоб оказалось недовольство чрезмерным числом людей на пляжах Крыма и Кубани — «люди буквально лежат друг на друге». Так, один из путешественников снял побережье на видео и с мольбой произнес фразу «Откройте Турцию!»
«Даже зонтов от солнца не хватало поначалу. (…) Сегодня были в Ялте… Очень много народу, даже с учетом штормового предупреждения, на улицах не протолкнуться, вечером в кафе нет мест… Такси ждали больше часа», — рассказала одна из клиенток турагентства.
Кроме того, отдыхающие сообщают о нехватке персонала в местных объектах размещения.
В то же время нашлись и те россияне, которые остались довольны и даже приятно удивлены условиями отдыха на отечественных курортах. «Мои туристы отдыхают в пансионате (…) в Семидворье. Говорят, на четверочку. Ожидали худшего», — поделился один из участников обсуждения.
9 июля блогер Илья Варламов проверил цены на номера в отелях Крыма и пришел к выводу, что отдых на полуострове во время пандемии оказался в разы дороже курортов Европы и ОАЭ. Стоимость крымских номеров в выходные с 10 по 12 июля, по его словам, оказалась такой, словно «на Руси решили жить, как в последний раз».
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.
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Новости путешествий , Видео , Илья Варламов
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