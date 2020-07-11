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Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов
Фото: Москва24
Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов на период до 19 июля. Он опубликован в созданном министерством телеграм-канале для вывоза россиян из-за рубежа.
В частности, 11 июля состоятся полеты в Москву из Лондона и Парижа, а также рейсы Баку — Жуковский и Кишинев — Краснодар. На следующий день, 12 июля, запланированы рейсы Бишкек — Москва, Баку — Москва, Хошимин — Иркутск, Нью-Йорк — Санкт-Петербург и Нью-Йорк — Ростов-на-Дону.
13 июля будут выполнены рейсы из Денпасара в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а также рейс из Ташкента в Санкт-Петербург. Во вторник, 14 июля, состоится рейс из Гоа в Москву, а на следующий день, 15 июля, рейсы Гуанчжоу — Москва, Ош — Москва и Ереван — Санкт-Петербург.
На 16 июля намечены рейсы в Москву из Пхукета, Бангкока и Ташкента, а также рейс Бишкек — Новосибирск. 17 июля планируется выполнить рейсы Аликанте — Москва, Душанбе — Жуковский, Ереван — Сочи. 18 июля запланированы рейсы по маршруту Прага — Москва, Ош — Новосибирск, Сеул — Владивосток, Белград — Москва, Париж — Москва, а также рейс из Франкфурта-на-Майне в Москву. 19 июля состоятся вывозные рейсы в Москву из Дубая, в Екатеринбург из Еревана и во Владивосток из Ташкента.
Из-за пандемии Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.
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Новости путешествий , Минкомсвязи РФ
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