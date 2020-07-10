Проверяют ли в Европе сейчас документы

WomanHit.ru рассказывает о текущей ситуации не по слухам, а на личном опыте.

Заядлые туристы до сих пор не отчаиваются и ждут, когда начнут открывать границы для стран вне ЕС . В заветный список уже попали Австралия, Новая Зеландия, Канада, Грузия, Япония и некоторые другие страны — им с 1 июля будет разрешен въезд на территорию Евросоюза. Россия наравне с США, Бразилией и Китаем в список не вошла из-за большого количества случаев заражения. Однако жители России, имеющие временный вид на жительство или гражданство европейской страны, могут приехать в нее, если иное не оговорено местным законодательством. WomanHit.ru расскажет, как сейчас обстоят дела в Европе.

ВНЖ не (равно) гражданство

До начала карантина люди, получающие вид на жительство в любой европейской стране, приравнивались по правам к гражданам. Начиная с февраля, когда вирус стал активно распространяться в ЕС, некоторые страны официально поменяли правила. Например, в Венгрии правительство строго не рекомендовало людям с временными документами выезжать за пределы страны, не гарантируя им возможности вернуться до снятия чрезвычайного положения.

Для въезда через аэропорт до сих пор нужно было разрешение местной полиции, получение которого занимало вплоть до нескольких дней — мы уже писали материал об этом на личном опыте.

С 4 июля же такое правило отменили — люди с ВНЖ вновь приравнены к гражданам и могут без ограничений перемещаться по территории Европы с тем условием, что по возвращении домой покажут два отрицательных теста на вирус или отсидят в карантине 14 дней.

Сухопутные границы открыты

Как и прежде, на границах, которые вы пересекаете на автомобиле, автобусе или поезде, контроля нет или людей проверяют от случая к случаю. Причем в туристических автобусах даже меньше. Я столкнулась с этим еще в марте, когда при пересечении границы между Австрией и Венгрией в авто всех пассажиров проверяли термометром, а в автобус даже не заглянули, проверив лишь документы водителя. Этим активно пользуются любители путешествий из стран вне Евросоюза, передвижения которых пока что могут затрудняться местными постановлениями стран.

Перед любой поездкой нужно изучать введенные правила и звонить в консульство страны для уточнения деталей.

Всегда имейте на руках подтверждение ваших слов: копии документов о наличии разрешения на проживание, документ о статусе студента или работника, документ об аренде или владении жильем, выписку с банковского счета.

Какие правила сохраняются

По-прежнему, в аэропортах и на международных маршрутах автобусов и поездов нужно носить маски, иначе вы можете получить штраф. В некоторых странах нужно носить маску также в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах. Даже приходя в кафе, вас рассадят на расстоянии друг от друга. Пожалуйста, не спорьте с обслуживающим персоналом и соблюдайте их рекомендации — все делается ради вашего блага. За нарушение режима заведению могут выписать огромный штраф, так что рисковать в условиях кризиса никто не хочет.