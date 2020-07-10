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Раскрыта опасность откидывания спинки кресла в самолете 

Lenta.ru 34 минуты назад
Раскрыта опасность откинутой спинки кресла в самолете
Фото: Globallookpress.com
Откидывание спинки кресла в самолете назвали опасным из-за того, что при аварийной ситуации это может привести к травмам среди пассажиров. Об этом пишет Daily Express.
Так, по информации издания, последнее исследование Boeing показало, что 58 процентов инцидентов с лайнерами происходит во время самых опасных стадий полета — приземления или взлета. В связи с этим стюардессы и бортпроводники просят не откидывать спинки кресла, когда самолет набирает высоту или садится в аэропорту.
«Если ваше кресло было откинуто во время чрезвычайной ситуации, у человека, сидящего за вами, может не хватить времени, чтобы безопасно выйти из своего ряда», — говорится в публикации.
Кроме того, поднятая спинка впереди сидящего пассажира снижает риск получения травм для путешественника сзади при жесткой аварийной посадке.
В марте авиапассажиры назвали главное правило этикета на борту самолета во время рейса. Из трех тысяч респондентов абсолютное большинство (61 процент) самым важным считает спросить разрешения, прежде чем откинуть спинку кресла. На второе место участники эксперимента поставили правило не держаться за спинку кресла.
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Новости путешествий , Boeing
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