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Самый посещаемый город мира объявил правила въезда для россиян 

Lenta.ru 30 минут назад
Самый посещаемый город объявил правила для россиян
Фото: Lenta.ru
Дубай, ранее признанный одним из самых посещаемых городов мира, объявил о готовности принимать всех иностранных туристов, в том числе россиян, и разъяснил правила въезда. Об этом порталу Ассоциации туроператоров России сообщила представительница Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в России Анна Ястребова.
В частности, по прилету пассажирам потребуется предъявить справку об отсутствии COVID-19, полученную не более чем за 96 часов до прибытия, заполнить «декларацию здоровья» на борту самолета, скачать специальное приложение на смартфон для отслеживания перемещений и оперативной связи, а также иметь при себе полис медицинского страхования с покрытием лечения от коронавируса.
При этом в случае, если у туриста в аэропорту выявят характерные для заболевания симптомы, ему проведут бесплатное тестирование и, в соответствии с результатами, отправят в обсерватор или местную больницу.
Отмечается, что никаких специальных исключений или требований для путешественников из России не вводилось, таким образом, при условии возобновления международного авиасообщения, они смогут свободно въезжать в Дубай.
Дубай был недоступен для туристов с 24 марта. Страна закрыла границы и ограничила авиасообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции. В конце апреля в Дубае начали постепенно снимать карантинные меры, на данный момент вся туристическая инфраструктура функционирует в полном объеме и безопасна для отдыхающих.
В декабре прошлого года Дубай вошел в тройку самых посещаемых городов мира. Вместе с ним на туристическом «пьедестале» оказались Майами и Лас-Вегас.
2 июля стало известно, что популярная среди российских туристов Черногория, ранее объявившая о нежелании принимать их из-за эпидемиологической обстановки в стране, готовится к восстановлению турпотока из России в кратчайшие сроки. Так, прогнозируется, что открытие границ и снятие ограничений на въезд для россиян произойдет уже «очень скоро».
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