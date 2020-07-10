Несмотря на пандемию коронавируса, путешествий по России уже возможны, поэтому многие люди уже давно купили себе билеты к морю. Большинство путешествуют на поезде, поэтому "Рамблер" рассказывает, чем плацкарт лучше купе.

Цена

Безусловно, первый пункт, по которому выигрывает плацкарт, — это ценник. Часто можно найти крайне дешевые билеты на боковые места и те, которые расположены у туалета. В некоторых случаях они не так уж и плохи. Так, из столицы до моря можно доехать в два раза дешевле, если выбрать плацкартный вагон. Цены с самолетом сравнивать не приходится — по воздуху быстрее, но дороже в несколько раз.

Циркуляция воздуха

Если вы не собираетесь выкупать все купе, то у вас точно будут соседи. В курортный сезон все вагоны на юг заполнены практически полностью. Если вы боитесь заразиться или просто брезгливы, то купе точно не для вас. Люди покупают билеты в этих вагонах, чтобы они могли закрыть дверь и отгородиться от других пассажиров. В плацкарте постоянно циркулирует воздух от кондиционеров и открытых окон, поэтому не так страшна жара и вирусы.

Безопасность

Плацкарт безопаснее благодаря тому, что каждый человек всегда на виду у других. Если кто-то захочет вас обокрасть, ему нужно будет сильно постараться, чтобы его не заметили другие. Безопасность касается и тех, кто путешествует один. Если в купе вы можете оказаться с незнакомой компанией, то в плацкарте вашей компанией будет весь вагон и незамеченным не останется никто.