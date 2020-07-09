Турция: новый статус Айя-Софии не влияет на туристов

Смена статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть никак не помешает желающим посетить ее туристам. Такое мнение выразил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Анатолийскому агентству.

"Все наши основные мечети, включая Голубую мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для посетителей, так и для поклонений. Поэтому открытие Айя-Софии для молитв никак не отразится на туристах и посетителях. Одно не противоречит другому", — считает представитель Тайипа Эрдогана.