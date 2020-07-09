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Представитель Эрдогана считает, что смена статуса Айя-Софии не скажется на туристах 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Турция: новый статус Айя-Софии не влияет на туристов
Фото: Pixabay
Смена статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть никак не помешает желающим посетить ее туристам. Такое мнение выразил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Анатолийскому агентству.
"Все наши основные мечети, включая Голубую мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для посетителей, так и для поклонений. Поэтому открытие Айя-Софии для молитв никак не отразится на туристах и посетителях. Одно не противоречит другому", — считает представитель Тайипа Эрдогана.
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Новости путешествий , Ибрагим Калын , ИА Anadolu
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