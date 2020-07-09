Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы лучшие города для путешествий на автомобиле по России 

Анастасия Иванова 23 минуты назад
Названы лучшие места для автопутешествий по России
Фото: depositphotos.com
Россиянам назвали лучшие направления для путешествий на автомобиле. Список приведет на сайте издания SM-News.
Первое место в перечне городов для автомобильных путешествий занимает Коломна. Редакторы издания назвали ее «отличным вариантом для поклонников древнерусского зодчества». В городе можно посетить кремль, монастыри, музей пастилы и многое другое.
Второе место редакторы издания отвели Туле. Там туристы смогут попробовать знаменитые тульские пряники и увидеть городские достопримечательности.
На третьем месте оказалась Вязьма. В этом городе можно посетить музей-заповедник Хмелита, Свято-Троицкий собор, Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь и музей Сергея Есенина.
В список также вошли Переславль-Залесский и Сергиев-Посад.
Ранее «Рамблер» писал о преимуществах и недостатках путешествия на машине.
Видео дня. Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Новости путешествий , Сергей Есенин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет совершил посадку из-за странного повреждения
Самолет совершил посадку из-за странного повреждения
Авиапассажирка использовала трусы не по назначению
Авиапассажирка использовала трусы не по назначению
«Все выключено»: отдых в Турции стал золотым
«Все выключено»: отдых в Турции стал золотым
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
01:41
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Новости путешествий
Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ
01:11
Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение