Названы лучшие места для автопутешествий по России

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Россиянам назвали лучшие направления для путешествий на автомобиле. Список приведет на сайте издания SM-News.

Первое место в перечне городов для автомобильных путешествий занимает Коломна. Редакторы издания назвали ее «отличным вариантом для поклонников древнерусского зодчества». В городе можно посетить кремль, монастыри, музей пастилы и многое другое.

Второе место редакторы издания отвели Туле. Там туристы смогут попробовать знаменитые тульские пряники и увидеть городские достопримечательности.

На третьем месте оказалась Вязьма. В этом городе можно посетить музей-заповедник Хмелита, Свято-Троицкий собор, Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь и музей Сергея Есенина

В список также вошли Переславль-Залесский и Сергиев-Посад.