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Названы лучшие направления для автомобильных путешествий по России 

Lenta.ru 1 час назад
Названы лучшие места для автопутешествий по России
Фото: ТАСС
Россиянам перечислили лучшие направления для автомобильных путешествий по стране во время пандемии коронавируса. Список приводится на сайте издания SM-News.
В первую очередь авторы издания выделили подмосковную Коломну, которую назвали «отличным вариантом для поклонников древнерусского зодчества и любителей пейзажей». Как отмечают редакторы, в городе можно посетить кремль, монастыри, музей пастилы и вернуться домой с красивыми и вкусными сувенирами.
На втором месте оказалась Тула, где туристы смогут попробовать пряники и увидеть городские достопримечательности: кремль, соборы, Куликово поле, а также имение Льва Толстого.
Третье место журналисты отвели Вязьме (Смоленская область), которая «не является популярным туристическим городом», зато туда легко добраться на машине и можно насладиться видами русской природы, а также посетить музей-заповедник Хмелита, Свято-Троицкий собор, Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь и музей Сергея Есенина.
Кроме того, в список попали Переславль-Залесский (Ярославская область), где можно посетить старинные церкви и храмы и увидеть Синий камень, сохранившийся со времен язычества, и подмосковный Сергиев-Посад — «колыбель древнерусского зодчества».
Ранее сообщалось, что в России определили туристические места, конкурирующие с отдыхом за рубежом. В тройку самых популярных направлений вошли Сочи, Крым и Санкт-Петербург.
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Новости путешествий , Лев Толстой , Сергей Есенин
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