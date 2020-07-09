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Забитые под завязку пляжи в Сочи сняли на камеру 

Lenta.ru 1 час назад
Забитые под завязку пляжи в Сочи сняли на камеру
Фото: Lenta.ru
Забитые туристами пляжи в Адлерском районе Сочи сняли на камеру. Кадры с побережья, заполненного отдыхающими, опубликованы в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
«Пляжи в районе Имеретинской низменности забиты под завязку. Такого мы еще не видели», — говорится в подписи к снимкам.
В комментариях к посту жители Сочи отметили, что во время пандемии оказались заполнены пляжи не только в районе Имеретинки, но и по всему городу, в том числе, в центре.
«Вот что бывает, когда границы закрыты, ни Мальдив, ни Испании», — прокомментировали они.
@lebedevstvn
Некоторые при этом выразили опасения, что толпы отдыхающих на побережье создадут риск распространения коронавируса.
«Ждем вторую волну, снова будем дома сидеть», — написали сочинцы.
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