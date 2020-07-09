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Найдены самые дешевые билеты для поездок с детьми 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Найдены самые дешевые билеты для поездок с детьми
Фото: РИА Новости
Отправиться в путешествие с ребенком на самолете можно менее, чем за пять тысяч рублей, а на поезде — в пределах 700 рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.
Эксперты считают, что лучше всего путешествовать на самолете с детьми, которым еще не исполнилось двух лет, поскольку в этом возрасте ребенок может лететь на руках у взрослого, следовательно, авиабилет будет бесплатным.
В июле и августе 2020 года больше всего недорогих авиапутешествий с детьми до двух лет доступны москвичам: за 1 350 рублей из столицы можно улететь в Воронеж, за 1 600 рублей — в Санкт-Петербург, а за 2 400 рублей — в Ставрополь.
Также в Москву можно бюджетно прилететь из некоторых городов. Билеты из Владикавказа в Москву можно найти от 2 200 рублей, из Санкт-Петербурга — за 2 430 рублей, из Минеральных Вод — за 2 530 рублей, а из Чебоксар — за 2 570 рублей.
Что касается детей, которые старше двух лет, то им нужно покупать отдельный авиабилет. И некоторые авиакомпании предоставляют маленьким пассажирам скидки.
В российских поездах ребенок до пяти лет также может ездить бесплатно, если не занимает отдельного места. А для детей от пяти до 10 лет нужно покупать билет по детскому тарифу: в зависимости от направления он составляет от 35 до 50 процентов от взрослого.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туристы назвали главные недостатки отдыха в Крыму.
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Новости путешествий , РИА Новости
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