В МИД рассказали о вывозных рейсах в ближайшее время 

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Мария Захарова. В ближайшие 7-10 дней планируются рейсы для вывоза россиян из Лос-Анджелеса, Денпасара, Гоа, Бангкока и Пхукета, заявила официальный представитель МИД России

"В ближайшую неделю, декаду, то есть 7-10 дней, планируем новые рейсы, в частности, долгожданный для наших соотечественников в США рейс из Лос-Анджелеса. Россияне вернутся домой из Денпасара, как ожидается, Гоа, Бангкока, Пхукета", — заявила она.

По словам Захаровой, расширяется и европейская карта вывозных перелетов.

"С момента запуска действующего алгоритма число вывезенных соотечественников в совокупности составило без малого 52 тысячи человек, из них более 41 тысячи вернулись рейсами российских авиаперевозчиков, остальные — бортами иностранных авиакомпаний и зафрахтованными чартерами", — рассказала дипломат.

На прошлой неделе успешно завершилась вывозная кампания из стран Латинской Америки.

"Рейсом Azur Air из Каракаса, Кито и Сан-Хосе на родину вернулись 264 человека, среди них семьи с маленькими детьми, пожилые соотечественники", — заявила Захарова, отметив, что во многих случаях шла речь не только о тех, кто находился там продолжительное время, но и о туристах.

Вместе с россиянами на родину возвращались и их питомцы.

"Наличие животных на борту — кошки, собаки — стало уже доброй традицией, в данном случае все прошло успешно", — отметила Захарова.

Россиянам, оставшимся по тем или иным личным причинам в Латинской Америке, российские дипломаты готовы оказать содействие для выезда в РФ вывозными рейсами из Европы.

Также на прошлой неделе состоялись рейсы из Нью-Йорка, Сеула, Шанхая, Амстердама, Парижа, Франкфурта, стран Центральной Азии и Закавказья.