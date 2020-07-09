Россияне рассказали, как ездят в Турцию в пандемию 

Российские туристы начали делиться в социальных сетях способами проникновения на территорию Турции через Белоруссию. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, по информации издания, сейчас популярность набирает сообщество в Facebook «Турция Аланья Махмутлар. Начало новой жизни». В нем одна россиянка подробно рассказала о поездке в Аланью во время пандемии коронавируса.

«Я гражданка РФ, вчера приехала из Питера в Минск с водителем, сейчас уже в Стамбуле, ждем второй самолет до Антальи. На самом деле всё очень просто. И без ВНЖ [вида на жительство] всех пускают в Турцию. Наш отель нас уже ждет в Аланье. Welcome to Turkey, друзья», — написала путешественница.

Большинство читателей восхитились ее поступку и бросились расспрашивать подробности, в то время как другие возмутились нарушению законов.

«Скоро откроют нормальные рейсы, зачем нарушать закон и лететь окольными путями за цену крыла самолета?» — поинтересовалась одна комментаторша.

Как выяснили специалисты TourDom, такой метод действительно обходится россиянам недешево — стоимость одного места в такси составляет от 5 до 20 тысяч рублей, авиабилеты могут обойтись в 32 тысячи рублей, а трансфер до Аланьи —еще примерно 3-5 тысяч рублей.

Также, по данным портала, совершить «партизанский путь» получится только в одну сторону.