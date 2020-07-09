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Россияне рассказали, как ездят в Турцию в пандемию 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне рассказали, как ездят в Турцию в пандемию
Фото: Lenta.ru
Российские туристы начали делиться в социальных сетях способами проникновения на территорию Турции через Белоруссию. Об этом сообщает портал TourDom.
Так, по информации издания, сейчас популярность набирает сообщество в Facebook «Турция Аланья Махмутлар. Начало новой жизни». В нем одна россиянка подробно рассказала о поездке в Аланью во время пандемии коронавируса.
«Я гражданка РФ, вчера приехала из Питера в Минск с водителем, сейчас уже в Стамбуле, ждем второй самолет до Антальи. На самом деле всё очень просто. И без ВНЖ [вида на жительство] всех пускают в Турцию. Наш отель нас уже ждет в Аланье. Welcome to Turkey, друзья», — написала путешественница.
Большинство читателей восхитились ее поступку и бросились расспрашивать подробности, в то время как другие возмутились нарушению законов.
«Скоро откроют нормальные рейсы, зачем нарушать закон и лететь окольными путями за цену крыла самолета?» — поинтересовалась одна комментаторша.
Как выяснили специалисты TourDom, такой метод действительно обходится россиянам недешево — стоимость одного места в такси составляет от 5 до 20 тысяч рублей, авиабилеты могут обойтись в 32 тысячи рублей, а трансфер до Аланьи —еще примерно 3-5 тысяч рублей.
Также, по данным портала, совершить «партизанский путь» получится только в одну сторону.
«Если турист, вылетев из Белоруссии, решит вернуться на родину прямым рейсом из Турции, сразу возникнет вопрос — а как вы оказались в стране без разрешающих документов?» — пояснили в TourDom.
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