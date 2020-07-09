Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны страны, которые первыми откроются для россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Названы страны, которые первыми откроются для россиян
Фото: Lenta.ru
В Роспотребнадзоре составили список стран, которые откроются для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает «Интерфакс».
По данным источника агентства, знакомого с письмом ведомства в адрес Минтранса и Росавиации, в список вошли Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.
Как считают специалисты Роспотребнадзора, указанные страны соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемической ситуации.
От официальных комментариев по поводу данной информации в Роспотребнадзоре пока воздержались.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
Видео дня. Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Последние новости
На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко Жириновский пригрозил вывести всю фракцию ЛДПР из Думы из-за задержания Фургала Жириновский пригрозил вывести всю фракцию ЛДПР из Думы из-за задержания Фургала Стали известны первые открывающиеся для российских туристов страны Стали известны первые открывающиеся для российских туристов страны
Новости путешествий , Росавиация , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бегущие от смерча на курорте россияне попали на видео
Бегущие от смерча на курорте россияне попали на видео
Названа дата открытия гостиниц в Подмосковье
Названа дата открытия гостиниц в Подмосковье
В Сочи стартовал сезон туристических походов
В Сочи стартовал сезон туристических походов
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
01:41
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Новости путешествий
Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ
01:11
Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение