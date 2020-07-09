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Российские туристы начали активно путешествовать по Ленинградской области 

РИА Новости 1 час назад
Туристы начали активно ездить в Ленинградскую область
Фото: РИА Новости
Отдых в Ленинградской области пользуется большой популярностью у российских путешественников, туроператоры говорят об огромном спросе — в первую очередь, на размещение, сообщает АТОР.
По данным экспертов, высоко востребованы коттеджи, базы отдыха и турбазы, интерес так велик, что даже в частном секторе Ленинградской области сейчас сложно арендовать дом или дачу.
"Объекты уровня "четыре и пять звезд" забронированы до конца лета, большая часть категорий номеров или коттеджей не подтверждается", — рассказывают в туроператорской компании.
Нехватка свободных мест также наблюдается в эконом-отелях и турбазах. Сложно найти и коттеджи, имеющие отдельный вход.
По данным представителей другой компании, мало осталось вариантов для размещения и в курортных зонах на побережье Финского залива.
Как поясняют эксперты, к дефициту мест в Ленинградской области привели не только закрытые границы, но и переносы заездов. Многие областные объекты из-за ограничений не работали в апреле-мае и первой половине июня, поэтому туристы переносили заявки на более поздние сроки.
По данным туроператоров, спрос на отдых в санаториях Ленинградской области стал постепенно восстанавливаться после снятия требования о справке на отсутствие коронавируса. В топе спроса сейчас — заезды в августе и сентябре, по популярности лидируют объекты Курортного района. Стоимость отдыха и лечения — от двух тысяч рублей в сутки на человека. Места в здравницах еще есть.
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