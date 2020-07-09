В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Алма-Аты

Почти 30 россиян в четверг вылетели вывозным рейсом авиакомпании S7 Airlines из Алма-Аты в Новосибирск, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в республике.

Согласно информации на сайте генерального консульства России в Алма-Ате, регистрация на рейс осуществлялась на сайте gosuslugi.ru. На рейс были допущены только жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской областей, Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.

"Этим рейсом в Новосибирск вылетели 29 человек, среди них один гражданин Республики Казахстан с видом на жительство в РФ", — сказала представитель посольства.