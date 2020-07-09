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В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Алма-Аты в Новосибирск 

РИА Новости и ещё 2 20 минут назад
В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Алма-Аты
Фото: РИА Новости
Почти 30 россиян в четверг вылетели вывозным рейсом авиакомпании S7 Airlines из Алма-Аты в Новосибирск, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в республике.
Согласно информации на сайте генерального консульства России в Алма-Ате, регистрация на рейс осуществлялась на сайте gosuslugi.ru. На рейс были допущены только жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской областей, Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.
"Этим рейсом в Новосибирск вылетели 29 человек, среди них один гражданин Республики Казахстан с видом на жительство в РФ", — сказала представитель посольства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Новости путешествий , АК S7 , Правительство РФ , РИА Новости
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