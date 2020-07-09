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Названы направления в РФ, которые могут конкурировать с Европой 

Стелла Шмель 15 минут назад
Названы курорты в РФ, конкурирующие с зарубежными
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какие направления для путешествий россияне считают достойной альтернативой европейским туристическим направлениям. Результаты исследования банка "Открытие" приводит РИА Новости.
В исследовании приняли участие 1000 россиян, которые отвечали на вопросы с 3 по 7 июля 2020 года.
Оказалось, что в топ-3 главных туристических мест России наши соотечественники отнесли Сочи (35% голосов), Крым (30% голосов) и Санкт-Петербург (16% голосов).
Кроме того, 13% опрошенных считают достойной альтернативой зарубежным направлениям путешествие на озеро Байкал, 11% назвали Алтай, а еще по 9% пришлось на Москву и Казань.
В этом году 42% россиян проведут отпуск дома или на даче, 26% отправятся на российские курорты, 15% планируют посетить неизведанные ими уголки России, а 6% предпочли отправиться в путешествие за рубеж после открытия границ.
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