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В Сети осудили туристов, купающихся в Сочи в шторм 

Новая Кубань 1 час назад
В Краснодарском крае 8 и 9 июля объявлено экстренное предупреждение по непогоде. В Анапе в связи с надвигающимся штормом запретили купаться в море, в Сочи сотрудники коммунальных служб работают над ликвидацией последствий стихии.
Однако туристов, наконец-то выбравшихся на черноморское побережье после долгого карантина, не пугают высокие волны. Так, на пляже в Дагомысе очевидцы сняли на видео купающихся в Черном море людей. У тех, кто предпочел остаться на берегу, поступок "ныряльщиков" вызвал осуждение.
"Народ все равно ничего не понимает, лезут в воду. Спасатели уже замучились всем говорить, что нельзя. Тем не менее…Мало того, что грязно, еще и очень опасно", — говорит автор видео.
Ролик был опубликован в социальных сетях и вызвал горячие споры: кто-то посчитал поступок туристов безрассудным, другие отметили, что волны не высокие и купаться в таком море неопасно.
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Новости путешествий , Видео
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