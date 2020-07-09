В Сети осудили туристов, купающихся в Сочи в шторм 

В Краснодарском крае 8 и 9 июля объявлено экстренное предупреждение по непогоде. В Анапе в связи с надвигающимся штормом запретили купаться в море, в Сочи сотрудники коммунальных служб работают над ликвидацией последствий стихии.

Однако туристов, наконец-то выбравшихся на черноморское побережье после долгого карантина, не пугают высокие волны. Так, на пляже в Дагомысе очевидцы сняли на видео купающихся в Черном море людей. У тех, кто предпочел остаться на берегу, поступок "ныряльщиков" вызвал осуждение.

"Народ все равно ничего не понимает, лезут в воду. Спасатели уже замучились всем говорить, что нельзя. Тем не менее…Мало того, что грязно, еще и очень опасно", — говорит автор видео.

Ролик был опубликован в социальных сетях и вызвал горячие споры: кто-то посчитал поступок туристов безрассудным, другие отметили, что волны не высокие и купаться в таком море неопасно.