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Россияне стали покупать билеты в два раза активнее 

РИА Новости 1 час назад
Россияне стали покупать билеты в два раза активнее
Фото: РИА Новости
За первую неделю июля россияне купили в два раза больше билетов, чем за начало июня, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса проанализировали бронирования путешествий на самолете и на поезде в начале июле и выяснили, что туристическая активность россиян растет.
Чаще всего в первую неделю июля туристы бронировали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также в топ вошли Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Махачкала, Уфа и Анапа.
Уже можно выделить направления, популярность которых стремительно увеличилась. Так, в Симферополь куплено на 35 процентов больше авиабилетов, чем в июне, в Сочи — на 20 процентов, а в Анапу — на десять.
Средняя стоимость перелета в этом году снизилась на 11 процентов: авиабилет по России в первую неделю июля 2020 года стоил 6 300 рублей по сравнению с 7100 рублями в аналогичный период 2019-го.
В топе наиболее популярных направлений для путешествий на поезде — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Кроме того, в первую неделю июля клиенты сервиса приобрели довольно много железнодорожных билетов в Нижний Новгород, Тюмень, Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Адлер и Казань.
По сравнению с июнем уже выросла популярность Сочи (туда куплено на 15 процентов больше билетов), Адлера (плюс десять процентов) и Краснодара (плюс семь процентов).
Путешествие на поезде летом 2020 года также обойдётся несколько дешевле, чем год назад. Средняя стоимость — на первой неделе июля составила 2 500 рублей, тогда как в 2019-ом она равнялась 2 700 рублям.
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