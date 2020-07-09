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В Испании сообщили о планируемых авиарейсах Москва — Барселона 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Испании сообщили об авиарейсах Москва — Барселона
Фото: РИА Новости
Генконсульство Испании в российской столице сообщило об открытии продажи билетов на авиарейсы Москва — Барселона, запланированных на 9 и 11 июля.
"На сайте "Аэрофлота" появились в продаже билеты на два рейса из Москвы в Барселону — на 9 и 11 июля. Рейс 9 июля запланирован на 8.40 из Шереметьево, планируемое прибытие в 12.10 в аэропорт Барселоны. 11 июля вылет рейса в 14.00, ожидаемое прибытие в Барселону в 17.35", — сообщается на сайте генконсульства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Новости путешествий , Аэрофлот , Правительство РФ , Аэропорт Шереметьево
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