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Генконсульство Испании в российской столице сообщило об открытии продажи билетов на авиарейсы Москва — Барселона, запланированных на 9 и 11 июля.

"На сайте "Аэрофлота" появились в продаже билеты на два рейса из Москвы в Барселону — на 9 и 11 июля. Рейс 9 июля запланирован на 8.40 из Шереметьево , планируемое прибытие в 12.10 в аэропорт Барселоны. 11 июля вылет рейса в 14.00, ожидаемое прибытие в Барселону в 17.35", — сообщается на сайте генконсульства.