Пилот китайской авиакомпании Ruili Airlines совершил аварийную посадку из-за разбитого стекла за считанные минуты и спас пассажиров самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, лайнер Boeing 738 направлялся из китайского города Сиань в Куньмин. Спустя полчаса полета экипаж воздушного судна обнаружил трещины на лобовом стекле, которые появились из-за сбоя в работе противообледенительной системы.

Тогда пилотам пришлось прибегнуть к незамедлительной аварийной посадке в городе Чунцин. Согласно информации с радаров, на тот момент самолет находился на высоте 9,4 тысячи метров и резко начал снижаться и сбрасывать скорость — за шесть минут летчики опустились на высоту 3,8 тысячи метров.

В результате командиру воздушного судна удалось успешно посадить самолет, и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После посадки инженеры аэропорта дополнительно осмотрели лайнер, чтобы установить причину образования трещин в стекле.