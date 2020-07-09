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Пилот посадил самолет с разбитым стеклом за считанные минуты и спас пассажиров 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Пилот китайской авиакомпании Ruili Airlines совершил аварийную посадку из-за разбитого стекла за считанные минуты и спас пассажиров самолета. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, лайнер Boeing 738 направлялся из китайского города Сиань в Куньмин. Спустя полчаса полета экипаж воздушного судна обнаружил трещины на лобовом стекле, которые появились из-за сбоя в работе противообледенительной системы.
Тогда пилотам пришлось прибегнуть к незамедлительной аварийной посадке в городе Чунцин. Согласно информации с радаров, на тот момент самолет находился на высоте 9,4 тысячи метров и резко начал снижаться и сбрасывать скорость — за шесть минут летчики опустились на высоту 3,8 тысячи метров.
В результате командиру воздушного судна удалось успешно посадить самолет, и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После посадки инженеры аэропорта дополнительно осмотрели лайнер, чтобы установить причину образования трещин в стекле.
В августе 2019 года пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Airlines получил повреждения во время жесткой посадки в аэропорту Португалии. Авиалайнер Boeing 757-200 следовал из Нью-Йорка в город Понта-Делгада на Азорских островах. Как видно на фотографиях, фюзеляж самолета сильно пострадал: на нем появилось множество вмятин.
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Новости путешествий , Видео , Delta Air Lines
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