В Сахалинскую область прибыли первые в сезоне туристы 

Сахалинский международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) в четверг принял самолет с первыми в этом сезоне туристами на борту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе агентства по туризму региона.

В понедельник в регионе начала действовать специальная туристическая программа, благодаря которой Сахалинская область стала открытой для путешествий без угрозы распространения коронавирусной инфекции. До 6 июля приезд на Сахалин и Курилы для туристов был закрыт из-за пандемии. В островной регион могли попасть только жители с местной пропиской, их ближайшие члены семьи (родители, супруги, дети и внуки), а также официально работающие на сахалинских и курильских предприятиях. Турагентства региона возобновили работу 18 мая, получив разрешение на проведение экскурсий на открытом воздухе.

"Туристы официальные, это два человека. Рейс из Москвы. Они приобрели тур у туроператора. Два [дня] проведут на Сахалине и два дня — на Курилах", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, въезжающие на острова туристы по общим для всех правилам должны иметь справки об отсутствии коронавирусной инфекции и цифровые пропуска. Операторы предусматривают для удобства гостей комплексный пакет: перелет, проживание, питание, интересные экскурсии. Человека ждет полное сопровождение на протяжении всего путешествия. Это необходимо в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Всего в регионе на этот период подготовлено 18 туристических продуктов — 11 туров выходного дня и восемь многодневных. Среди них — поездки на маяк Анива, в бухту Тихую, на мысы Евстафия и Великан, восхождение на пик Чехова. Можно также совершить путешествие на Курильские острова, отправиться в рыболовный тур по Сахалину.

В области работают 22 туроператора, которые входят в Единый федеральный реестр, 80 компаний, реализующих туруслуги, а также 118 объектов гостиничного сервиса и 717 — общественного питания. На сегодняшний день 850 человек уже приобрели туры в Сахалинскую область. Всего в этом сезоне ожидается приезд около 5 тыс. путешественников.