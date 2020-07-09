В России предложили запретить алкоголь в поездах 

Он отметил, что несмотря на действующий запрет распития спиртного на железнодорожном транспорте, в вагонах-ресторанах по-прежнему можно приобрести алкогольные напитки крепостью до 16,5 градуса. По его словам, иногда это приводит к пьяным дебошам, поэтому, чтобы повысить комфорт других путешественников, необходимо запретить реализацию любой алкогольной продукции в поездах.

Кроме того, Хамзаев предложил усилить контроль и за теми пассажирами, которые проносят в вагон приобретенные заранее напитки. Член Общественной палаты также считает, что тех, кто в течение года дважды попался на употреблении спиртного на железнодорожном транспорте, нужно лишать права на проезд на два года.

30 марта сообщалось, что « Российские железные дороги » временно закроют вагоны-рестораны в поездах из-за пандемии коронавируса. Тем не менее вагоны-бистро и вагоны-рестораны продолжат приготовление горячих блюд и будут доставлять их пассажирам на места. Для этого путешественникам нужно будет обратиться к проводницам.