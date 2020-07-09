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В России предложили запретить алкоголь в поездах 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах. Соответствующее письмо Хамзаев направил на имя министра транспорта Евгения Дитриха, сообщает RT.
Он отметил, что несмотря на действующий запрет распития спиртного на железнодорожном транспорте, в вагонах-ресторанах по-прежнему можно приобрести алкогольные напитки крепостью до 16,5 градуса. По его словам, иногда это приводит к пьяным дебошам, поэтому, чтобы повысить комфорт других путешественников, необходимо запретить реализацию любой алкогольной продукции в поездах.
Кроме того, Хамзаев предложил усилить контроль и за теми пассажирами, которые проносят в вагон приобретенные заранее напитки. Член Общественной палаты также считает, что тех, кто в течение года дважды попался на употреблении спиртного на железнодорожном транспорте, нужно лишать права на проезд на два года.
30 марта сообщалось, что «Российские железные дороги» временно закроют вагоны-рестораны в поездах из-за пандемии коронавируса. Тем не менее вагоны-бистро и вагоны-рестораны продолжат приготовление горячих блюд и будут доставлять их пассажирам на места. Для этого путешественникам нужно будет обратиться к проводницам.
Ранее, в 2019 году, генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил о планах разработать новый подход к питанию пассажиров поездов, а также заменить вагоны-рестораны новой концепцией. Представитель компании подчеркнул, что уже в ближайшее время будет разработан вариант реализации данной идеи.
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Новости путешествий , Видео , Евгений Дитрих , Олег Белозеров , Султан Хамзаев , Общественная палата России , РЖД
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