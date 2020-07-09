Названы курорты в России, конкурирующие с зарубежными

Главными туристическими местами России для летнего отпуска, способными составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, россияне считают Сочи, Крым и Санкт-Петербург, говорится в исследовании банка "Открытие" , которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%)", — сказано в исследовании.

Конкурентными местами летнего отдыха внутри России 13% респондентов также считают озеро Байкал, 11% опрошенных назвали Алтай, а еще по 9% — Казань и Москву.

В целом проводить летний отпуск 42% россиян намерены дома или на дачном участке, российские курорты планируют посетить 26% респондентов, 15% опрошенных отправятся в новые для себя места в России, а еще 6% — в любую зарубежную страну, которую откроют для российских туристов. При этом 19% россиян вовсе не планируют брать отпуск.

Исследование проведено 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.