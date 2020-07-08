Черногория обновила список стран с желанными туристами

Институт общественного здравоохранения Черногории обновил список государств, из которых разрешен въезд в страну без дополнительных ограничений в отношении COVID-19, России в перечне пока нет, сообщает TourDom.ru.

Туда вошли Белоруссия, Украина, Таджикистан, Узбекистан и Грузия. Первый чартерный рейс в Тиват из Белоруссии состоится уже 10 июля.

"Свои границы для граждан более сотни стран Черногория открыла 1 июня, но Беларуси в этом списке не было, — пояснил Руслан Сегенюк, директор местной туроператорской компании. — Мы ждали, когда можно будет въехать в страну без отрицательных COVID-тестов, поэтому сроки начала полетной программы откладывались несколько раз. На сегодня разрешение получено, рейсы будут выполняться ежедневно".

По его словам, спрос большой, первый рейс полностью заполнен, свободных мест не осталось. Загрузка бортов с вылетами на 11 и 12 июля уже составляет 50 процентов.

Стоимость недельного тура на двоих начинается от 830 евро. Черногория станет уже четвертой страной, куда из Минска можно улететь чартером. Ранее для граждан Беларуси открылись Албания (Тирана), Турция (Анталья и Измир), Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх).