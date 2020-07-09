Изоляцию отменили, но только на территории страны. Поэтому все отпуска заграницей пришлось отложить на неопределенный срок. Но москвичи не отчаиваются, спастись от жаркого лета поможет внутренний туризм. Уже сейчас тысячи отпускников отправились покорять сочинские пляжи, а те, кто не может расстаться с домом, изучают леса и реки близлежащих городов. Только вот местные жители совсем не рады гостям. Во-первых, боятся. Во-вторых, грязно.

Социальные сети буквально бурлят от негатива. Одни жители регионов жалуются на то, что москвичи «несут заразу», другие не могут скрыть недовольства из-за обилия мусора, которые оставляют после себя отдыхающие.

«Поставьте забор на въезде в Рязань!», — пишут местные в комментариях.

Например, жители подмосковного города Дзержинского обратились к местным властям с просьбой установить платный въезд для отдыхающих, которые приезжают на пляжи в карьерах. Местные жители недовольны тем, что в летний период отдохнуть у воды приезжает множество москвичей.

«Магазины битком, особенно вечером. Мусор оставляют, даже неприятно. Горы мусора».

социальные сети местных жителей

Посетители Обского водохранилища в Новосибирске делятся в социальных сетях фотографиями, но это не радостные фото семей. На снимках запечатлены огромные свалки, остающиеся после отдыхающих.

Жители южных регионов больше обеспокоены эпидемиологической обстановкой: «Вчера выехала в Адлер! Ни одной маски ни на ком. Везде толпы, дети, старики, выпившие. Пляж — это просто жесть, такое ощущение, что все как в последний раз оторваться решили».

Но жалобы на тему мусора уже поступили от жителей Краснодарского края и курортного города Геленджика.

«Смотрите и нюхайте», — иронично комментируют жители очередную свалку, до которой никому нет дела.

Конечно, нельзя грести всех под одну гребенку. Москвичи и сами страдают от отдыхающих, например, жители юго-запада Москвы (там находятся Удальцовские пруды) жалуются на скопления народа, шум и мусор. Любые попытки поговорить с шашлычками заканчиваются руганью.

социальные сети местных жителей

Несмотря на то, что за свалку мусора в лесу предназначен штраф от 2000 рублей, правонарушителей так много, что многие из них просто остаются безнаказанными.