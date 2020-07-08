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Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России 

Lenta.ru и ещё 21 2 часа назад
Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ
Фото: Globallookpress.com
Международные перелеты могут возобновиться не раньше сентября, и это будет «самым оптимистичным» сценарием в условиях пандемии. Об этом во вторник, 8 июля, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Эксперт заверила, что в июле открытия авиасообщения не случится «на 99 процентов», август остается «сильно под вопросом», и в лучшем случае, перевозки возобновятся в конце сентября или октябре.
Как отметила Ломидзе, россияне начнут путешествовать только в случае отсутствия угрозы распространения коронавируса, и первыми открытыми для них направлениями могут стать самые популярные среди туристов страны.
«Конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений», — отметила Ломидзе.
Она добавила, что относительно других направлений, таких как Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Израиль, прогнозы пока непонятны. «Самый пессимистичный — это декабрь», — подытожила специалистка.
Ранее стало известно, что в России продлили запрет на международные авиаперелеты и въезд в страну иностранцев до 1 августа. По данным источников СМИ, телеграммы с подобными запретами выпускаются каждый месяц с конца марта, когда авиаперевозки за рубеж были приостановлены.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. В настоящий момент исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Комментарии 1
Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Радиостанция "Говорит Москва"
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