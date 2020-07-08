Стало известно, когда вернут зарубежные полеты в РФ

Эксперт заверила, что в июле открытия авиасообщения не случится «на 99 процентов», август остается «сильно под вопросом», и в лучшем случае, перевозки возобновятся в конце сентября или октябре.

Как отметила Ломидзе, россияне начнут путешествовать только в случае отсутствия угрозы распространения коронавируса, и первыми открытыми для них направлениями могут стать самые популярные среди туристов страны.

«Конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений», — отметила Ломидзе.

Она добавила, что относительно других направлений, таких как Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Израиль, прогнозы пока непонятны. «Самый пессимистичный — это декабрь», — подытожила специалистка.

Ранее стало известно, что в России продлили запрет на международные авиаперелеты и въезд в страну иностранцев до 1 августа. По данным источников СМИ, телеграммы с подобными запретами выпускаются каждый месяц с конца марта, когда авиаперевозки за рубеж были приостановлены.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. В настоящий момент исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.