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Убегающие от смерчей на популярном курорте россияне попали на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В Краснодарском крае появились обещанные синоптиками смерчи. Видео с людьми, убегающими с пляжей из-за непогоды, публикует Telegram-канал «Подъем».
На кадрах видно, как двое мужчин спешат покинуть побережье в станице Голубицкой в Темрюкском районе — популярном туристическом месте на западе края. По словам очевидцев, небо потемнело буквально за несколько минут, и отдыхающие едва успели убежать с берега.
На втором видео, размещенном каналом, женщина показывает водяной вихрь, возникший в море близ города-курорта Геленджика. «Маленький, но смерч», — комментирует она.
7 июля жителей Кубани и туристов предупреждали об угрозе образования смерчей на Черноморском побережье. По словам синоптиков, риски образования воронок велики рядом с крупными ущельями у поселков Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.
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