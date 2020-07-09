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Названы главные недостатки отдыха в Крыму 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Названы главные недостатки отдыха в Крыму
Фото: РИА Новости
Туристы, побывавшие в Крыму, назвали главные, на их взгляд, недостатки отдыха на полуострове. Результаты проведенного среди них опроса публикует Telegram-канал Крымский.
На первом месте рейтинга оказалось меркантильное отношение местных жителей, выражающееся в желании «собрать с приезжих максимум денег», из-за чего люди могут отказаться вернуться на крымские курорты.
Второй причиной недовольства стали «бешеные цены» на жилье и отдых при несоответствии с низким качеством инфраструктуры, а третьей — «хамоватые и жадные» маклеры и таксисты.
Также туристов возмутили «сомнительное» санитарное состояние заведений общепита, экскурсии на старых катерах, отсутствие привычных банков и служб вызова такси, роуминг сотовых операторов, пробки на дорогах, неубранные общественные пляжи и толпы людей на набережных.
Среди плюсов отдыха в Крыму россияне отметили чистое море, приемлемые цены, инфраструктуру и уровень сервиса, ставшие «значительно лучше» за последние несколько лет, развлечения «на уровне Турции и Европы», большое количество достопримечательностей, а также «удивительную красоту» пейзажей, ландшафтов и моря.
Более пяти процентов опрошенных признались, что после отдыха в Крыму стали всерьез рассматривать возможность переезда на полуостров или приобретения там недвижимости.
Ранее жители Крыма назвали главные раздражители туристов во время летнего сезона. Первой причиной недовольства людей оказались толстые посетители пляжей, второй — туристы в мокрых купальниках в транспорте, а третьей — приезжие, мусорящие в местах отдыха.
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Новости путешествий , Билеты в Крым
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