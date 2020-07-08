Пока отдых за границей для всех россиян остается только мечтой, есть и те, кто находит лазейки. Законные и не очень.

Как выяснил "Рамблер", некоторые отчаянные российские туристы нашли способ во время пандемии и закрытых границ попасть на любимые турецкие курорты, при этом понимая, что с возвращением обратно могут быть проблемы.

Так в Сети рассказали, что путь в Турцию лежит через братскую Белоруссию.

Итак, из законных вариантов рейсы в Минск для тех у кого есть в Белоруссии вид на жительство, больные родственники или работа. Тогда вы легально попадаете в Минск, а оттуда уже летите на отдых. Из Минска в Стамбул, а затем в Анталью рейсы совершаются ежедневно. К примеру, такой билет на 2 июля обойдется в 19 тыс. рублей на человека.

Но такие основания для выезда из РФ есть лишь у немногих. Остальные используют регулярные автобусные перевозки между Москвой и Минском, однако сухопытные границы России также закрыты (пропускают только в случае смерти близкого родственника, наличия там работы или по дипломатическим паспортам).

Тут то в игру вступает русская смекалка. В Сети рассказывают, что между РФ и Белоруссией есть неконтролируемые таможенниками леса и поля, которые можно "перебежать".

"2 июля должна была лететь из Москвы в Стамбул с пересадкой в Минске. Самолет отменили. Села на маршрутку в Москве доехала до Белоруссии. Дальше через поля/леса не важно с каким паспортом пересекаете границу. А там уже любой рейс в Стамбул. В самолете дали подписать бумагу, но про две недели карантина по прибытию ничего сказано не было…", — призналась одна из россиянок в Сети.

Подобными сообщениями россияне уже делились в соцсетях, рассказывая о своем опыте "прорыва из России":