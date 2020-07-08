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Россияне рассказали, как им удалось вырваться в Турцию, когда все закрыто 

Диана Товсепова 2 часа назад
Пока отдых за границей для всех россиян остается только мечтой, есть и те, кто находит лазейки. Законные и не очень.
Как выяснил "Рамблер", некоторые отчаянные российские туристы нашли способ во время пандемии и закрытых границ попасть на любимые турецкие курорты, при этом понимая, что с возвращением обратно могут быть проблемы.
Так в Сети рассказали, что путь в Турцию лежит через братскую Белоруссию.
Итак, из законных вариантов рейсы в Минск для тех у кого есть в Белоруссии вид на жительство, больные родственники или работа. Тогда вы легально попадаете в Минск, а оттуда уже летите на отдых. Из Минска в Стамбул, а затем в Анталью рейсы совершаются ежедневно. К примеру, такой билет на 2 июля обойдется в 19 тыс. рублей на человека.
Но такие основания для выезда из РФ есть лишь у немногих. Остальные используют регулярные автобусные перевозки между Москвой и Минском, однако сухопытные границы России также закрыты (пропускают только в случае смерти близкого родственника, наличия там работы или по дипломатическим паспортам).
Тут то в игру вступает русская смекалка. В Сети рассказывают, что между РФ и Белоруссией есть неконтролируемые таможенниками леса и поля, которые можно "перебежать".
"2 июля должна была лететь из Москвы в Стамбул с пересадкой в Минске. Самолет отменили. Села на маршрутку в Москве доехала до Белоруссии. Дальше через поля/леса не важно с каким паспортом пересекаете границу. А там уже любой рейс в Стамбул. В самолете дали подписать бумагу, но про две недели карантина по прибытию ничего сказано не было…", — призналась одна из россиянок в Сети.
Подобными сообщениями россияне уже делились в соцсетях, рассказывая о своем опыте "прорыва из России":
"Есть лазейки "партизанскими тропами" через леса Белоруссии. Но это экстрим, и его скоро прикроют, думаю".
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