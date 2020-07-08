«Туризм скучает по нефтедолларам»

В прошлом году золотая миля испанского побережья Коста-дель-Соль была бы заполнена гуляющими туристами, которые оставляли бы круглые суммы в местных магазинах. Газета El País (Испания) пишет о бедственном положение туристической отрасли Испании, которая страдает от закрытых границ России, США и Китая.

Этим летом золотая миля побережья Коста-дель-Соль, от Пуэрто Бануса до Марбельи, осиротела, так как нет самых типичных туристов из стран Ближнего Востока и России. Пристани с яхтами, где прогуливаются туристы в брендовой одежде, остались в прошлом. Туризм — существенная статья доходов региона, причем не из-за числа туристов, а из-за больших трат во время отдыха. «Они тратят больше всех, особенно в магазинах и ресторанах», — рассказывают владельцы магазинов в Пуэрто Банусе, которые все еще не работают в полную силу.

С самого начала чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения туризм находится в критическом состоянии. Кроме того, сохраняются ограничения для важных, особенно по части расходов, рынков, а именно: США, России, латиноамериканских и арабских стран. Не говоря уже о Китае, откуда приедут туристы только в случае, если азиатская страна откроет границы для европейцев. Поэтому этим летом по улицам Барселоны, Мадрида или Коста-дель-Соль не будут гулять туристы из Азии, США, Канады и Латинской Америки, не увидим и русских магнатов или арабских шейхов с огромными кошельками и пакетами, полными покупок.

«Скучаем по нефтедолларам», — отмечает продавец модного магазина одежды в Пуэрто Банусе Мария Хурадо (María Jurado).

«Они приезжают с семьей и помощниками, а это может быть около 40 человек, ходят в самые дорогие рестораны, могут оставить на чай около 300 евро», — рассказывает официант Энрике Гарсия (Enrique García) с почти 25-летним опытом, успевший поработать в нескольких отелях в Пуэрто Банусе.

Такие рынки настолько важны, что открываются заведения, рассчитанные именно на этих туристов. Например, два халяльных отеля специализируются на туристах из стран Ближнего востока. Один расположен в Марбелье (Alanda Hotel), другой — в Торремолиносе (Luxury boutique Costa del Sol).

«Мы не знаем, когда смогут приехать эти туристы, однако этим летом отели стоят пустыми. Кроме того, россияне и американцы тоже не смогут посетить регион в этом году», — отмечает президент ассоциации отелей побережья Коста-дель-Соль Луис Кальехон (Luis Callejón).

После введенных в середине марта ограничений испанский туризм находится в медикаментозной коме и переживает невиданные неудачи и падения. В конце мая наметились изменения, по крайней мере, о них писали в СМИ, когда правительство страны объявило об открытии границ с конца июня. Однако туризм по-прежнему находится в печальном состоянии, так как большинство из более чем 83 миллионов иностранцев, которые потратили более 90 миллиардов евро, не приедут в Испанию в 2020 году.

Туристов нет, да их уже и не ждут

Несмотря на то, что иностранцам уже разрешен въезд в страну, испанский туризм потеряет значительную долю, около 10% турпотока и чуть больше 10% от общего количества расходов. Почему? В основном потому, что доступ ограничен.

«Очень важны туристы из США, России, Аргентины, Бразилии и Мексики, потому что они тратят больше всего денег», — считает вице-президент компании «Эксельтур» Хосе Луис Сореда (José Luis Zoreda).

В этой ситуации одним из регионов, которые больше всего пострадают, станет Каталония. По данным Национального статистического института, из 3,3 миллиона американцев, которые посетили Испанию в 2019 году, более 1,51 миллиона туристов отправились в Каталонию, а порядка 900 тысяч — в Мадрид. Это станет сильным ударом для обоих регионов, так как в Мадрид приезжает больше всего туристов именно из США, а в Каталонии они уступают по количеству только Франции и Великобритании, однако тратят больше всех.

«Очевидно, на нас влияет то, что американцы не могут приехать, однако это далеко не единственная проблема», — подчеркивает глава Гильдии владельцев отелей Манель Касальс (Manel Casals).

В столице Каталонии открыто всего около 60 заведений, которые заполнены на 15% — 20%. В первый раз сложилась подобная ситуация в городе, который за последние десятилетия привык к лавине туристов. По мнению Гильдии, в лучшем случае ситуация начнет исправляться только осенью.

«В этом году мы сдались», — отмечает президент ассоциации главных торговых центров города «Барселона Оберта» Габриэль Хане (Gabriel Jané).

Среди них проспект Пасео-де-Грасия, где сосредоточены роскошные магазины — важная достопримечательность для туристов из Азии, России и стран Ближнего востока. Сейчас туристов не видно и не слышно.

Мадрид — окно в Европу

Мадрид пострадает из-за того, что нет туристов из Латинской Америки. Для путешественников из таких стран, как Аргентина, Мексика и Бразилия, Мадрид — окно в Европу и место, где останавливаются во время отпуска.

«Несмотря на то, что Мадрид — не конечный пункт назначения, в нем всегда останавливаются, что городу выгодно. Из этих стран многие приезжают семьями, для них столица — то место, откуда можно отправиться в другие европейские города», — подчеркивает Хосе Луис Сореда.

По данным Мадридской ассоциации гостиничного бизнеса, как правило, они выбирают отели в центре города, которые до сих пор не восстановились полностью отчасти из-за того, что нет туристов из этих стран.

Больше всего будут скучать по мексиканцам.

«На сегодняшний день во время отпуска они оставляют больше всего чаевых и тратят больше всех денег», — такое мнение разделяют представители крупных отелей и роскошных магазинов.

По данным международного поставщика платежных сервисов «Planet Tax Free», на восстановление шоппинг-туризма рассчитывать не приходится. Согласно данным 2019 года, туристы из трех стран, которые больше всего тратят в Барселоне (Китай, США и Россия) и Мадриде (Китай, США и Мексика), до сих пор не могут приехать в Испанию. Поэтому доходы туристического бизнеса продолжают падать, и в краткосрочной перспективе улучшений ждать не стоит.