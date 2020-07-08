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Предсказан значительный рост цен на поездки в Крым 

Lenta.ru 1 час назад
Предсказан значительный рост цен на поездки в Крым
Фото: РИА Новости
Эксперты туристической отрасли предсказали значительный рост цен на поездки в Крым из-за ажиотажного спроса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, по словам председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексея Черняка, из-за закрытия внешних границ отдыхающих стало настолько много, что к середине июля загрузка жилья в регионе превысит 90 процентов.
Он отметил, что свободных мест не осталось даже в дорогостоящих виллах, а желающих заселиться в такие объекты очень много. При этом Черняк подчеркнул, что поскольку отельеры упустили прибыль в апреле и мае, они могут начать повышать цены на оставшиеся варианты размещения.
«Те свободные места, которые есть у объектов размещения, будут продаваться по максимальной цене, чтобы вернуть тот заработок, который был недополучен за весну и начало лета», — пояснил эксперт.
Кроме того, некоторые операторы заметили, что подорожание путешествий на полуостров уже произошло. Например директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян рассказал, что люксовое жилье в Крыму сейчас стоит на 50 процентов больше, чем в прошлом году.
Ранее в июне Алексей Черняк опроверг информацию о том, что стоимость проживания в отелях увеличилась вдвое. По его словам, цены на отдых россиян в Крыму в среднем выросли на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом.
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Комментарии
Новости путешествий , Алексей Черняк , Алексан Мкртчян
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