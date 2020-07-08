Авиапассажирка использовала трусы не по назначению

Авиапассажирка использовала трусы в качестве маски во время полета, что возмутило попутчиков и пользователей Сети. Снимки женщины появились в Instagram-аккаунте @passengershaming, создатели которого высмеивают нелепые поступки туристов.
На коллаже из трех снимков запечатлена девушка, которая сидит в среднем ряду самолета. На ее голове светлое нижнее белье с черными кружевными краями. Тем временем другие путешественники надели респираторные маски.
@passengershaming
Комментаторов возмутил тот факт, что женщина использует нижнее белье не по назначению.
«Что не так с людьми?»,
«Я надеюсь, они хотя бы чистые»,
«Но почему среди всех предметов гардероба она выбрала именно этот?»,
«Когда уже люди перестанут считать это забавным? Это мерзко и отвратительно».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что поступок мужчины возмутил женщину в самолете.