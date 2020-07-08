Авиапассажирка возмутила попутчиков маской

Неизвестная пассажирка самолета использовала трусы в качестве маски и возмутила попутчиков и пользователей сети. Ее фотографии появились в Instagram-аккаунте @passengershaming, создатели которого высмеивают нелепые поступки путешественников.

На размещенном в сети коллаже из трех снимков запечатлена женщина, которая сидит в среднем ряду лайнера рядом с другими туристами. На ее голове — светлое нижнее белье с черными кружевными краями, в то время как другие пассажиры надели респираторные маски.

Комментаторы высказали свое недовольство по поводу того, что женщина использует вещь не по назначению. «Что не так с людьми?», «Я надеюсь, они хотя бы чистые», «Но почему среди всех предметов гардероба она выбрала именно этот?», «Когда уже люди перестанут считать это забавным? Это мерзко и отвратительно», — писали подписчики аккаунта.

Ранее в мае другой авиапассажир смутил попутчиков самодельной защитной маской во время пандемии коронавируса. На размещенном в сети кадре был запечатлен мужчина в кресле воздушного судна, на лице которого вместо респиратора или медицинской маски надето нижнее белье.