Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажирка самолета использовала трусы не по назначению и возмутила попутчиков 

Lenta.ru 2 часа назад
Авиапассажирка возмутила попутчиков маской
Фото: Lenta.ru
Неизвестная пассажирка самолета использовала трусы в качестве маски и возмутила попутчиков и пользователей сети. Ее фотографии появились в Instagram-аккаунте @passengershaming, создатели которого высмеивают нелепые поступки путешественников.
На размещенном в сети коллаже из трех снимков запечатлена женщина, которая сидит в среднем ряду лайнера рядом с другими туристами. На ее голове — светлое нижнее белье с черными кружевными краями, в то время как другие пассажиры надели респираторные маски.
Комментаторы высказали свое недовольство по поводу того, что женщина использует вещь не по назначению. «Что не так с людьми?», «Я надеюсь, они хотя бы чистые», «Но почему среди всех предметов гардероба она выбрала именно этот?», «Когда уже люди перестанут считать это забавным? Это мерзко и отвратительно», — писали подписчики аккаунта.
Ранее в мае другой авиапассажир смутил попутчиков самодельной защитной маской во время пандемии коронавируса. На размещенном в сети кадре был запечатлен мужчина в кресле воздушного судна, на лице которого вместо респиратора или медицинской маски надето нижнее белье.
Видео дня. В Абхазию больше не попасть на круизном лайнере
Последние новости
Стало известно об «очень долгой слежке» ФСБ за советником главы «Роскосмоса» Стало известно об «очень долгой слежке» ФСБ за советником главы «Роскосмоса» Москву накроют дожди и град Москву накроют дожди и град «Норникель» отказался признать размер ущерба из-за разлива топлива в Норильске «Норникель» отказался признать размер ущерба из-за разлива топлива в Норильске
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет совершил посадку из-за странного повреждения
Самолет совершил посадку из-за странного повреждения
«Все выключено»: отдых в Турции стал золотым
«Все выключено»: отдых в Турции стал золотым
Жители курорта оскорбились видом туристок
Жители курорта оскорбились видом туристок
Видео
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
01:41
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Новости путешествий
В Абхазию больше не попасть на круизном лайнере
01:03
В Абхазию больше не попасть на круизном лайнере
Новости путешествий
Почему на Кубе окна делают без стекол
04:21
Почему на Кубе окна делают без стекол
Новости путешествий
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
00:42
В Индии готовят к открытию главный памятник любви
Новости путешествий
Самые необычные музеи планеты
12:31
Самые необычные музеи планеты
Новости путешествий
Российская авиакомпания начала летать за границу
01:19
Российская авиакомпания начала летать за границу
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение