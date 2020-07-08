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Грузия начнет восстанавливать международное авиасообщение в августе 

ТАСС 45 минут назад
Грузия откроет границы для граждан пяти стран
Фото: Pixabay
Правительство Грузии приняло решение восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии, а первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен — Тбилиси — Мюнхен. Об этом в среду заявил советник премьер-министра Грузии по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани на брифинге.
"Грузия без каких-либо предварительных условий открывает свои границы для Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Франции. <…> С авиакомпанией "Люфтганза" мы уже достигли соглашения о начале с августа 2020 года выполнения регулярных рейсов в направлении Мюнхена два раза в неделю", — сказал Чиковани.
Как отметил советник премьера, граждане или же резиденты указанных пяти стран смогут прибывать в Грузию с любыми целями лишь по воздушному пути и только посредством прямых авиарейсов. До пересечения грузинской границы они должны будут заполнить специальную анкету, в которой укажут историю своих перемещений за последние 14 дней, место, где они будут находиться в Грузии и контактную информацию.
Если грузинские пограничники обнаружат, что у прибывающего человека температура тела выше 37 градусов, он будет обязан пройти тест на новый коронавирус. Тестирование можно будет пройти и по собственному желанию, если у человека нет температуры.
Обязательными тестирование и двухнедельный карантин будут для тех людей, которые в последние 14 дней находились в стране, которая не является членом ЕС и где высок уровень заболеваемости коронавирусом.
В Грузии с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. Власти планировали 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное сообщение с внешним миром, однако это решение было отложено до конца месяца. По последним данным, в республике выявлены 963 случая заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. Выздоровел 841 человек. На карантине находятся более 3,9 тыс. человек, в стационарах — 202. Умерли 15 пациентов.
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Новости путешествий , ЕС , Lufthansa
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