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Россияне назвали самое безопасное направление для путешествий 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне назвали самое безопасное место для отдыха
Фото: Lenta.ru
Россияне назвали самым безопасным местом для путешествий во время пандемии коронавируса собственные дачи. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для планирования поездок «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Больше половины опрошенных (53 процента) признались, что считают дачу самым надежным направлением в сложившейся ситуации. В то же время 13 процентов респондентов рассказали, что, по их мнению, нужно избегать регионов, где есть пляжный отдых, и отправиться, например, в Карелию или на Алтай.
Девять процентов туристов уверены, что планировать поездку нужно в Крым или Сочи, а еще девять процентов советовали бы во избежание заражения ехать на российские острова.
Восемь процентов опрошенных не видят угрозы и в поездках в Европу, шесть процентов отдали бы предпочтение лечебно-санаторному отдыху в России, а два процента — путевкам в страны СНГ.
Ранее в июне самым безопасным направлением для путешествий в 2020 году назвали Вьетнам, поскольку за все время распространения инфекции в стране было зарегистрировано 342 случая заражения и ни одной смерти. Как считают журналисты, достижению таких результатов способствовали оперативное реагирование властей и жесткие меры по сдерживанию коронавируса.
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