Бельгия открыла границы только для граждан из ЕС

Официальный Брюссель придерживается, что пока в Бельгию могут приезжать лишь граждане стран ЕС . Власти Бельгия не торопятся с открытием своих границ для иностранцев из списка, согласованного Советом ЕС

Об этом сообщает пресс-служба бельгийского Кабинета министров. В правительстве считают, что пока еще останется большой риск для путешественников. Поэтому Бельгия по-прежнему придерживается разрешения на въезд гражданам лишь 31 страны (ЕС и ассоциированные с Шенгеном страны).

На прошлой неделе Совет ЕС рекомендовал список из 14 стран, для которых с 1 июля можно открыть внешние границы. В него вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония. Участие в разрешительном списке Китая было обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС.

Предполагалось также разрешение на въезд в ЕС путешественникам из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.