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Бельгия решила не открывать границы для граждан из списка стран, утвержденного Евросоюзом 

Inc-News 3 часа назад
Бельгия открыла границы только для граждан из ЕС
Фото: Reuters
Официальный Брюссель придерживается, что пока в Бельгию могут приезжать лишь граждане стран ЕС. Власти Бельгия не торопятся с открытием своих границ для иностранцев из списка, согласованного Советом ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба бельгийского Кабинета министров. В правительстве считают, что пока еще останется большой риск для путешественников. Поэтому Бельгия по-прежнему придерживается разрешения на въезд гражданам лишь 31 страны (ЕС и ассоциированные с Шенгеном страны).
На прошлой неделе Совет ЕС рекомендовал список из 14 стран, для которых с 1 июля можно открыть внешние границы. В него вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония. Участие в разрешительном списке Китая было обусловлено взаимностью допуска в эту страну граждан ЕС.
Предполагалось также разрешение на въезд в ЕС путешественникам из Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.
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Новости путешествий , ЕС , Совет Европы
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