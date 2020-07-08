Действительно, в ситуации, когда для российских туристов оказались недоступными традиционные зарубежные направления: Турция, Греция, Испания, Тунис и др., провести отпуск на море в этом году получится только на Черноморских курортах.

Да и позднее начало сезона скорректировало распределение туристов по сезону, сконцентрировав весь турпоток практически на двух летних месяцах.

Самолеты летают «пачками», многочасовые очереди на заселение в отели показали по телевизору, картинки с сочинских пляжей красноречивы: «яблоку некуда упасть». Давайте, разберемся, откуда все это в первые дни после открытия на самом деле.

Большинство туристов, прилетевших первыми рейсами в Адлер и Симферополь, были уже с путевками. Они купили их еще в феврале, по акциям раннего бронирования туроператоров. Причем как раз на те самые даты «нормального начала сезона» — на апрель, май, июнь. Туроператоры нашли лучший выход из ситуации и предложили все эти туры перенести. На то время, когда Роспотребнадзор разрешит авиаперелеты и откроет объекты размещения.

Ну а обладатели путевок, не желая больше рисковать в ожидании очередных и вполне возможных рекомендаций чиновников, поспешили реализовать вложенные деньги и заполнили первые рейсы.

Кстати, их оказалось настолько много, что и среди тех, кто улетает в ближайшие недели, они составляют значительную часть.

Кстати, добавьте сюда и тех, кто в феврале бронировал и покупал турпакеты на зарубежные курорты. Их тоже переориентировали и перенесли. Естественно, тоже в Сочи и Крым.

Если говорить о реально высоком спросе, то он безусловно есть. В достаточно дорогие и новые отели в Имеретинке: в сетевой Radisson Blu , например, или в Крыму в ту же Mriya Resort&Spa. Туристы соответствующего статуса готовы платить и даже сознательно переплачивать за прогнозируемо качественный сервис и окружение.

Ну а 4 688 номеров в «Бархатных сезонах» или 2 700 апартаментов на курорте «Красная поляна» (бывшие «Горки Город») заполнить полностью еще никому и никогда не удавалось. Только во время Зимних игр в Сочи в 2014 году.

Мест же в пансионатах и санаториях Сочи и Крыма также достаточно. Загрузка пока составляет около 30%, и растет очень плавно. Опять же, вспомним, кто является их первыми посетителями. Ведь те, кто дождался официального разрешения на поездки с 1 июля, и только потом пошел за путевкой, пока еще занимаются оформлением документов в турфирмах или ждут свои рейсы. Полетят они не раньше середины июля.

Не нужно недооценивать и объем туристов в так называемом «частном секторе». Это в большей степени относится к курортам Крыма. Мост построили, поезда ездят — а значит можно путешествовать самостоятельно. Таких, старающихся сэкономить, всегда было много на полуострове, в этом году тенденция вряд ли изменится.

Тем более, что с частниками легче договориться: не нужно носить маски, мерить температуру, предоставлять справки и т. п.

Так откуда же вывод о том, что места в объектах размещения скоро могут попросту закончиться, и бронировать будет уже нечего?

Дело в том, что в этом году все туроператоры вынужденно переключили свое внимание на отечественные курорты. Даже те, кто никогда в жизни не их продавал. Они-то и выкупили в гостиницах, санаториях и пансионатах практически все свободные номера до конца сезона. А он обещает продлиться чуть ли не до ноября. Если, конечно, погода позволит.

Вот и получилась ситуация, что напрямую в отелях мест нет — и это правда, они все стоят на гарантии под соответствующих туроператоров. Получается, что за покупкой летнего отдыха нужно идти в турфирмы. Там предложат в достаточном количестве и готовые турпакеты с перелетом, и отдельно размещение.

Выбор, таким образом, есть, в том числе, и по цене. Понимая, что уровень «средних цен» показывает примерно то же, что и средняя температура по больнице, тем не менее, приведем некоторые цифры.

Отбросив самые дорогие предложения в пятизвездочных отелях на первой линии от моря, получаем такую картину: нужно рассчитывать на 2 500 — 3 000 рублей в сутки за проживание с двухразовым питанием. Можно остановиться дешевле, и за 1 000 рублей, но и условия с набором услуг будут соответствующими. Прибавим стоимость авиаперелета — примерно 8 000 — 10 000 рублей — и получим в результате стоимость недельного отдыха порядка 27 000 — 30 000 рублей на одного.

Но это теория. Как ни странно, в реальной ситуации тот отдых, который хотя бы минимально соответствовал личным требованиям и предпочтениям, дешевле 70 000 рублей за неделю найти не удалось. Менеджеры умело и грамотно указывая на недостатки более дешевых вариантов, убеждали: в России лучше заплатить больше, чтобы получить то, на что рассчитывал.