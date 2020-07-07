Как правильно вести себя в отелях: самые распространенные ошибки туристов 

В Сети перечислили самые популярные ошибки туристов при регистрации заезда в отель и выезда из него. Об этом в беседе с Travel & Leisure рассказал соучредитель и гендиректор сервиса бронирования Сэм ШЭНК.

По его словам, в первую очередь постояльцам необходимо заранее уточнять у сотрудников объекта размещения информацию о курортных сборах — к примеру, о том, включены ли они в стоимость номера.

Вдобавок, считает эксперт, гостям следует интересоваться возможностью раннего заезда или позднего выезда из отеля, так как иногда запрос может быть удовлетворен без дополнительной платы. Более того, туристу не стоит пренебрегать своим комфортом во время сна.

«Я всегда запрашиваю комнату вдали от лифта, на верхних этажах, с окном на тихую улицу или двор», — пояснил Шэнк.

Кроме того, оказалось, что путешественники зачастую забывают перед отъездом проверить, не оставили ли они в номере какие-либо вещи, а также не предоставляют отелю действующую контактную информацию, не дают чаевые обслуживающему персоналу, не проверяют итоговый счет перед выселением и нередко переплачивают за повышение класса обслуживания.

По материалам lenta.ru