Как одеться туристке в арабских странах

Есть страны, где правила по отношению к одежде строги. Некоторые мусульманские страны Северной Африки и большинство государств Ближнего Востока не только требуют соблюдения принятого дресс-кода, но и могут привлечь нарушителей к административной и уголовной ответственности. При этом основные ограничения относятся именно к женским нарядам.

Закрывать лицо и надевать хиджаб гостьям страны не предложат, а вот покрыть голову платком потребуют.

В Иране принято, чтобы женщины носили одежду, прикрывающую руки до запястий, а ноги — до щиколоток.

К странам с наиболее строгими правилами относятся Саудовская Аравия и большинство Арабских Эмиратов. Там открывать руки, ноги и шею не рекомендовано даже мужчинам. Не приветствуется также наличие татуировок и пирсинга. Бывали случаи, когда туристов просто не пускали в страну из-за них.

Дамам в большинстве арабских территорий придется пользоваться длинной накидкой или юбкой до самой земли. На время пребывания в стране стоит также отказаться от одежды с заметными принтами, особенно, если они изображают какую-либо символику или портреты знаменитостей.

Особо злостных нарушителей дресс-кода могут даже выслать из страны или запретить туда въезд. Однако чаще всего дело ограничивается критикой местных жителей — гостей в неподобающей одежде могут не обслужить в магазине или не пустить в ресторан.

Впрочем, даже в странах с жесткими порядками большинство ограничений перестают действовать на территории курортов и отелей. Там для туристок действует лишь запрет загорать топлесс.