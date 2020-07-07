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В Иране одно, в Эмиратах другое: во что одеться женщине-туристке в арабских странах 

Провинция.ру 4 часа назад
Как одеться туристке в арабских странах
Фото: Провинция.ру
Есть страны, где правила по отношению к одежде строги. Некоторые мусульманские страны Северной Африки и большинство государств Ближнего Востока не только требуют соблюдения принятого дресс-кода, но и могут привлечь нарушителей к административной и уголовной ответственности. При этом основные ограничения относятся именно к женским нарядам.
Закрывать лицо и надевать хиджаб гостьям страны не предложат, а вот покрыть голову платком потребуют.
В Иране принято, чтобы женщины носили одежду, прикрывающую руки до запястий, а ноги — до щиколоток.
К странам с наиболее строгими правилами относятся Саудовская Аравия и большинство Арабских Эмиратов. Там открывать руки, ноги и шею не рекомендовано даже мужчинам. Не приветствуется также наличие татуировок и пирсинга. Бывали случаи, когда туристов просто не пускали в страну из-за них.
Дамам в большинстве арабских территорий придется пользоваться длинной накидкой или юбкой до самой земли. На время пребывания в стране стоит также отказаться от одежды с заметными принтами, особенно, если они изображают какую-либо символику или портреты знаменитостей.
Особо злостных нарушителей дресс-кода могут даже выслать из страны или запретить туда въезд. Однако чаще всего дело ограничивается критикой местных жителей — гостей в неподобающей одежде могут не обслужить в магазине или не пустить в ресторан.
Впрочем, даже в странах с жесткими порядками большинство ограничений перестают действовать на территории курортов и отелей. Там для туристок действует лишь запрет загорать топлесс.
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