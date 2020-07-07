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Названо самое удобное гражданство для путешествий в пандемию 

Стелла Шмель 2 часа назад
Названо самое удобное гражданство для путешествий
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какое гражданство можно счесть самым удобным для того, чтобы путешествовать в условиях пандемии. Специалисты международного агентства Henley & Partners опубликовали индекс паспортов, гражданство которых позволяет в большей или меньшей степени комфорта перемещаться из страны в страны.
Оказалось, что японское гражданство смело можно считать самым удобным. Паспорт гражданина Японии позволяет отправиться в 191 страну мира даже в условиях пандемии. Уже с 1 июля японцам разрешен въезд в Евросоюз.
Российский паспорт не изменил занятую позицию в рейтинге, несмотря на пандемию и другие обстоятельства, и занимает 50 строчку в рейтинге из 118.
Ранее "Рамблер" писал, что отдых на отечественных курортах оказался не по карману россиянам.
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