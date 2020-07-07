Названо самое удобное гражданство для путешествий

Стало известно, какое гражданство можно счесть самым удобным для того, чтобы путешествовать в условиях пандемии. Специалисты международного агентства Henley & Partners опубликовали индекс паспортов, гражданство которых позволяет в большей или меньшей степени комфорта перемещаться из страны в страны.

Оказалось, что японское гражданство смело можно считать самым удобным. Паспорт гражданина Японии позволяет отправиться в 191 страну мира даже в условиях пандемии. Уже с 1 июля японцам разрешен въезд в Евросоюз

Российский паспорт не изменил занятую позицию в рейтинге, несмотря на пандемию и другие обстоятельства, и занимает 50 строчку в рейтинге из 118.